Npsg, trasferta...casalinga. A Ceparana contro Reggio

Terza giornata per la Npsg Trading Logistic impegnata domani alle 17 al Palazzetto dello Sport di Ceparana contro il G.S. Vvf Marconi Reggio Emilia, formazione che lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C. A causa sia del turno di riposo e stop imposto alle squadre emiliane nello scorso weekend per l’allerta meteo, i ragazzi di mister Panciroli sono al debutto in stagione. Una formazione molto rinnovata, che vanta atleti di valore come l’opposto Magnani (ex Valdimagra) il palleggiatore Bonante, i centrali Piccinini-Cavazzoli-Viola e gli schiacciatori Corbetti e Pavesi. "Giocheremo a Ceparana - spiega il Gm Tartaglia – e quindi ancora una volta, dopo Riccò, per noi è una ’trasferta casalinga’. Ringraziamo il Comune di Bolano per l’ospitalità. I ragazzi si stanno allenando benissimo, pur con tutte le difficoltà dovute alla situazione impianti, daranno tutti il 110%". Aktre partite: Lupi S. Croce-Arno Pi, Sassuolo-Volley Firenze, Lupi Pontedera- San Martino, Cecina-Volley Parma, Modena-Cus Genova, Grosseto-Jumboffice Fi. Riposa: Camaiore.

In C femminile la Pallavolo Ceparana all’esordio casalingo stasera alle 21 alla palestra di Ceparana il Santa Sabina. Tra le spezzine, dopo il ko contro l’Albaro, continua a pesare l’assenza di capitan D’Ascoli. Rientrerà Orlanducci. Le altre partite: Albisola-Sestri, Tigullio-Normac, Admo Lavagna-Campomorone, Villa Levi-Normac, Sanremo-Albaro, Volare Volley- Cogovalle.

Ilaria Gallione