Olimpia, obiettivo salvezza. Al via oggi il campionato

Cominciano oggi i campionati di volley femminile di serie B, articolati in quattro gironi di B1 (contro i cinque dello scorso anno) e dieci di B2 (contro i nove dello scorso anno). L’Olimpia Teodora, che ha rilevato il titolo di B1 di Ozzano, è stata inserita nel girone C, insieme ad altre tre romagnole (Forlì, Riccione e Cesena) e ad altre 10 formazioni di Veneto, Emilia, Marche e Abruzzo. La squadra allenata da Rizzi e Falco esordirà in trasferta, sul campo di una società di tradizione come la Pieralisi Jesi. L’esordio casalingo è fissato per sabato prossimo, il 19, contro la seconda squadra del Volley Conegliano, dominatore del volley femminile nazionale da ormai un quinquennio. Il gruppo Olimpia è costituito da ben 9 atlete ravennati, rinforzate da un oculato mercato di giocatrici provenienti da altre città che dovranno dare alla squadra la spinta necessaria per raggiungere il primo traguardo, quello della salvezza. La formula prevede la retrocessione diretta di quattro squadre per ciascun girone e l’ammissione ai playoff delle prime tre, per un totale di 12 squadre da cui usciranno le 5 che saranno promosse in A2. Da notare, nelle file della Angelini Cesena, la presenza della centrale lughese Laura Melandri, che per motivi di studio ha lasciato la A1 dopo 11 campionati culminati con lo scudetto vinto a Conegliano e varie presenze in nazionale. Provincia di Ravenna ben rappresentata anche in B2. Nel girone F non troveremo le due formazioni del Mosaico, società che ha rinunciato all’attività e quella dell’Olimpia Teodora, che ha acquisito, come detto, il titolo superiore. Confermate, invece, le presenze di Cervia e Massa Lombarda che, curiosamente, si sfideranno subito nel derby. Si giocherà oggi alle 18 nella palestra ’Le Roveri’ di Pisignano, campo interno delle cervesi. Le massesi, invece, disputeranno le partite casalinghe nel fortino della ’Melandri’. Sulla panchina di Massa siederà Luca Penazzi, mentre il Cervia sarà diretto dal confermato coach Simoncelli. Obiettivo per entrambe quello di conservare la categoria (con quattro retrocessioni non si può mai stare troppo tranquilli) e proseguire un’attività ormai tradizionale, testimonianza della buona salute di cui gode la pallavolo femminile in provincia.

Marco Ortolani