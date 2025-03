Ora la sfida con Ravenna

Sarà dunque Ravenna-Siena la sfida dei quarti di finale. Il successo di Reggio Emilia non è valso a Emma Villas il miglioramento della sesta posizione in graduatoria, andando così a incrociare la testa di serie numero tre, occupata dalla formazione romagnola che ha espugnato Macerata al tiebreak. Gli altri abbinamenti dei playoff saranno Brescia-Catania e Cuneo-Aversa, mentre Prata di Pordenone, testa di serie numero uno, è già qualificata per le semifinali.

È stata una giornata senza troppe sorprese, l’ultima di regular season; Prata di Pordenone doveva vincere contro Fano per garantirsi la prima posizione e lo ha fatto in tre set, ancorché soffrendo in tutte e tre le frazioni. Brescia doveva vincere per provare a sfruttare un eventuale passo falso di Prata di Pordenone o comunque per contenere la rincorsa di Ravenna e mantenere almeno la seconda postazione della graduatoria: lo ha fatto sconfiggendo nettamente Cantù, che aveva bisogno di almeno un punto per essere certa della salvezza (ma che alla fine si è salvata ugualmente proprio per il successo di Siena su Reggio Emilia). Ravenna sapeva di avere poche chance di scrollarsi dalla terza piazza della classifica: è andata sotto di due set a Macerata, approfittando poi del calo dei padroni di casa (cui bastava un punto per ottenere la matematica salvezza) per rimontare e chiudere al quinto set.

La sfida su cui era concentrata l’attenzione di Emma Villas era quella di Aversa, perché potenzialmente poteva valere la quinta posizione a danno di Cuneo (sarebbe servita una sconfitta piena dell’Acqua San Bernardo); i piemontesi però, dopo aver perso il primo set, hanno dominato secondo e terzo parziale, quindi hanno vinto ai vantaggi il quarto, compiendo il sorpasso a danno della formazione campana. Tra sette giorni, quando inizieranno i playoff, le due squadre si troveranno nuovamente di fronte a campi invertiti. Per quanto riguarda Siena, in attesa di orari e date definitive (il calendario originario prevede domenica 23 gara 1, domenica 30 gara2, mercoledì 2 aprile l’eventuale bella) che saranno comunicati nelle prossime ore, affronterà dunque Ravenna, con andata ed eventuale spareggio in casa della Porto Robur Costa, che nei precedenti stagionali è avanti 2-0 ma che non appare in forma smagliante nelle ultime giornate di campionato. La vincente di Ravenna-Siena affronterà poi in semifinale la vincente di Brescia-Catania.