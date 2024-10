Pallavolo Garfagnana. Il club si vuol far ‘adottare’

Compie quest’anno 45 anni la Pallavolo Garfagnana, una realtà sportiva consolidata sul territorio della Valle del Serchio, nata dalla fusione, nel 1979, dei club di Gallicano e Castelnuovo. Oggi conta oltre cento tesserati, per esattezza 106 e si allena e gioca nelle palestre di Castelnuovo e Gallicano.

"La nostra società – spiega il presidente Marco Giannasi – promuove il gioco della pallavolo agonistica femminile, a partire dai 6 anni. Da alcune stagioni è stato attivato anche il gruppo chiamato baby volley, con fascia di età dai tre ai cinque anni. La Pallavolo Garfagnana è affiliata al Coni e le squadre partecipano ai campionati della Federazione italiana pallavolo nelle province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara.

"Con la stagione agonistica appena iniziata – spiega ancora il presidente – abbiamo il seguente organigramma. La prima squadra femminile partecipa al campionato di Prima divisione, allenata da Frediano Paoli, Antonio Grassi e Leonardo Conti. Le ragazze delle squadre Under 18 e Under 16 saranno seguite da Barbara Coli e Sebastian Baldi. Le Under 14 e Under 13 da Pamela Marigliani. Il settore giovanile è allenato da Arianna Natale e Riccardo Coli".

"Da quest’anno – continua il presidente Giannasi – ha preso avvio un accordo di collaborazione con la società Pieve Fosciana Volley, con intento di migliorare l’offerta sportiva pallavolista nella Valle del Serchio, con il settore femminile curato dalla Pallavolo Garfagnana e il settore maschile dalla società Pieve Fosciana Volley. Poi, nell’arco di pochi anni, il progetto prevede la fusione in un’unica società sportiva. Queste scelte sono dettate anche da ragioni demografiche e dal nostro intento di continuare ad offrire ai giovani residenti la possibilità di praticare il gioco della pallavolo. Nota di rilievo è il fatto che, negli ultimi anni, un ragazzo e una ragazza, Dario Berni e Francesca Bresciani, che hanno iniziato in Pallavolo Garfagnana e sono, poi, arrivati a giocare in serie “A”".

"La nostra società sportiva, per anni – sottolinea ancora Giannasi – , è riuscita a gestire l’attività senza gravare troppo sulle famiglie, soprattutto per favorire l’inclusione di più bambine, con una quota annuale accessibile e proporzionata. Dal 2024 la Provincia di Lucca ha richiesto un importante canone d’affitto di 10mila euro l’anno per la palestra. A questo punto, per non dover alzare le quote e, dunque, rischiare di perdere molte bambine, siamo alla ricerca di aziende garfagnine che possano “adottare” la Pallavolo Garfagnana e garantire la parte economica per il prosieguo della pratica sportiva".

Dino Magistrelli