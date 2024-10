San Giovanni ambiziosa: "Confermiamoci a Imola"

La Omag Mt San Giovanni ha una Anna Piovesan in più nel motore e la nuova attaccante, banda di ruolo, ha già fatto il suo esordio in campionato con 9 punti all’attivo domenica scorsa al PalaMarignano contro Costa Volpino. "Ero sinceramente molto emozionata, il pubblico di San Giovanni è caldissimo e quando i tifosi sono dalla tua parte è stupendo. Abbiamo vinto, è andata bene". Nessun dubbio sull’interpretazione della partita. "Abbiamo giocato molto bene e ci siamo dette di non mollare, ci siamo sempre sentite sicure del risultato. Anche la piccola flessione del terzo set è stata assolutamente contenuta ed il risultato è stato meritato, procediamo". La squadra è ambiziosa. "Noi giochiamo per vincere ogni partita e non temiamo nessuno. Adesso pensiamo a Imola dove giocheremo la prossima di campionato, siamo sicure dei nostri mezzi".

Piovesan ha giocato due anni a Cremona ed è stata chiamata a rinforzare l’attacco marignanese. I 21 punti di due settimane fa in casa contro Macerata, in amichevole, sono ancora negli occhi di tutti: "Quella partita era diversa dal campionato, era un’amichevole ed avevamo meno pressione, ma comunque resta una prestazione che mi ha fatto enorme piacere e che ha confermato un ottimo affiatamento con le mie compagne. In campionato l’emozione mi ha forse frenato un po’, ma lavoreremo ancora per migliorarci sempre di più". L’attacco marignanese, oltre a Piovesan, può contare anche su Ortolani, Consoli, Nardo, Parini. In rampa di lancio ci sono anche le giovani Ravarini e Polesello. La Omag Mt sogna in grande. Proprio un muro di Piovesan contro l’attaccante Zago nel primo set ha spianato la strada alla vittoria marignanese. "Domenica scorsa abbiamo giocato tutte molto bene, eravamo concentratissime e volevamo regalare ai nostri tifosi subito una gioia".

Luca Pizzagalli