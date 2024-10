Volley Serie C1. Esordio scoppiettante per il Team Lunigiana. Affondato il Blu Quarrata

TEAM LUNIGIANA

3

BLu VOLLEY QUARRATA

0

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno, Casu, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani (L), Zonca. All: Bragoni-Merello.

BLU VOLLEY QUARRATA: Bartolini, Bucciantini, Fedini, Filippi, Foggi, Gradi, Lelli, Mastripieri (L), Mannucci, Martini, Morotti, Nocentini, Tempestini, Venturi. All.: Guidi-Torracchi.

Arbitro: Carlo Piras.

Parziali: 25/20, 25/21, 25/22.

PONTREMOLI – Il Team Volley Lunigiana (nella foto) ha mandato un messaggio forte all’esordio in Serie C femminile. Non solo per il 3-0 finale perché dietro questa affermazione c’è l’impegno, la voglia e la determinazione della squadra lunigianese capace di affondare le sue lame nel fianco del sestetto del Quarrata che l’osservatorio ha indicato come complesso indirizzato alla conquista dei piani nobili della classifica.

Nella dolce domenica sera al “PalaBorzacca“, occupato in ogni ordine di posto, è emerso in modo deciso e sorprendente la robustezza mentale e la reattività della formazione aronciobianconera quando nel terzo set si è trovata a inseguire le pistoiesi in avanti di otto punti, distacco poi annullato fino a chiudere in 29’ la terza frazione sul punteggio di 25-22.

Settantatuno minuti, tanto hanno impiegato la Leri e compagne per piegare le pistoiesi. Lunigianesi che mettono le ali fin dal primo set (parziale 11-8) mostrando un gioco decisamente superiore anche se il sestetto del duo Guidi-Torracchi hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile, ma dopo 19 minuti si dovevano arrendere una prima volta. Non la stessa musica nella seconda frazione con le ragazze di casa sempre avanti ma col fiato sul collo delle azzurre pistoiesi che si sono arrese dopo 23 minuti.

"Troppo presto – sostiene l’anima dell’area tecnica Alfeo Bragoni –. Dobbiamo procedere a piccoli passi tenendo pigiato il freno degli entusiasmi e dei titoloni se vogliamo ancora crescere".

"Non possiamo che essere molto contenti del nostro esordio in Serie C – ha detto il team manager delle lunigianesi Boggio –. Abbiamo vinto con un netto 3-0 contro un Quarrata che ha difeso molto bene e che non ha commesso grossi errori. Al di là del risultato mi è piaciuto l’atteggiamento delle ragazze che, avanti 2 set a 0, sono riuscite a recuperare 8 punti di svantaggio andando poi a vincere 25-22 il terzo parziale, questo denota soprattutto una costanza e determinazione che fanno ben sperare. C’è ancora da oliare molti meccanismi di gioco e lavorare su alcune individualità non ancora espresse ma non potevamo sperare in un inizio migliore".

Enrico Baldini