Pallavolo giovanile. De Simone: "Babyvolley, edizione da record»

Due giorni all’insegna della pallavolo giovanile che vanno in archivio con grande soddisfazione. Bilancio positivo per la 19esima edizione del torneo Babyvolley che ha visto 54 squadre in campo e oltre 600 atlete e atleti, per un totale di 128 partite che si sono giocate su 12 campi allestiti per l’occasione nelle palestre con le consuete premiazioni nella cornice del PalaRuggi.

"Devo fare un enorme ringraziamento a tutti i volontari – commenta Pasquale De Simone – per l’impegno impegno che hanno messo nel riuscire ancora una volta a realizzare una strepitosa edizione di Babyvolley. Anche c’è stato qualche imprevisto (vedi i problemi con il riscaldamento di alcune palestre che si sono verificati il primo giorno di gare) lo abbiamo subito risolto, e anche chi si è lamentato ha superato il tutto apprezzando la professionalità con cui abbiamo cercato di svolgere ogni nostro compito. Quando c’è la passione e il senso di appartenenza nulla è impossibile, anche gestire 54 squadre, record per il torneo, e oltre mille persone tra atleti, dirigenti, allenatori e familiari".

Venendo ai risultati, nelle gare al femminile la Pallavolo Vignola ha portato a casa il successo del torneo Under 12, Masi Volley quello Under 14, la Folgore San Miniato quello Under 16 e nel torneo Under 18 hanno trionfato le padrone di casa del Club Imola (la formazione nata dalla collaborazione tra Diffusione Sport, Uisp e SoloVolley Imola). Successo imolese anche nel torneo Under 17 maschile con la vittoria della Uisp.

Il torneo BabyVolley è soltanto la prima delle numerose manifestazioni di Diffusione Sport in questo 2025 nel quale la società festeggerà i 20 anni di attività.

l.m.