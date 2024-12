Pallavolo. Grandi risultati nei campionati regionali e provinciali. Colle è in testa. Larghi, Cus e La Bulletta da applausi

Volley senese dalle notevoli soddisfazioni nel femminile e nel maschile, sia nei campionati regionali che provinciali giunti a metà del cammino stagionale. In C maschile il Colle Volley (nella foto, dopo una vittoria) è al vertice a quota 29 insieme con Lap Club Arezzo, all’interno di un girone che annovera anche la Emma Villas La Bulletta. Un bel percorso da parte del gruppo allenato da Alessandro Calosi, corte del contributo di interessanti prospetti in rampa di lancio.

Nella Serie C femminile occupano buone posizioni, in sequenza, distanziate di un punto l’una dall’altra, Pgs Pietro Larghi, Cus Siena e La Bulletta. In D femminile girone A la Giotti Victoria è a quota 9 in graduatoria, mentre nel maschile è la Fides Torrita a tenere alti i colori con la sua leadership ex aequo. Un primato in tandem con Firenze Volley.

Anche in ambito provinciale, tra le varie realtà che compongono l’universo della pallavolo senese, non mancano le soddisfazioni. In Prima Divisione, tra le ragazze, nel girone A si distingue l’Asinalonga e nel B spiccano i rendimenti da podio, nell’ordine, per Libertas Pietriccio, CUS Siena e Colle Volley, davanti a La Bulletta, Diba 70 San Gimignano, Castellina, Sarteano, Pietro Larghi, Arbia, Gallo Nero.

In Prima Divisione maschile, invece, la capolista Colle Volley precede di una lunghezza Saiuz Amiata in un raggruppamento che annovera anche Libertas Montalcino, Pgs Sarteano, Emma Villas, Fides Torrita. In Seconda Divisione femminile girone A, Terme Antica Querciolaia guida la schiera delle compagini senesi dalla sua terza piazza, in un torneo al quale partecipa anche la Pietro Larghi. Nel girone B la Mens Sana guarda tutte dall’alto, precedendo, fra le nostre squadre, Convergenze Pietro Larghi, ArciPienza, Cras, Monteroni, Amiata, Pietriccio, Montalcino, Cus, Vescovado, Giotti Victoria.

A breve il via anche alle gare ufficiali per i club della Terza Divisione provinciale, con altre team da tenere sotto osservazione in ambito agonistico.