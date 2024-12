Pallavolo Grosseto sfida Pomezia: scontro salvezza in B2 femminile

Scontro salvezza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che oggi alle 16 sarà in quel di Pomezia per una sfida delicatissima. Laziali ultime in classifica nel girone H di B2 femminile con 0 punti, ma che oggi potranno contare su un nuovo allenatore e tre nuove giocatrici. Sfida da non sottovalutare quindi, anche perché la trasferta sarà tutto tranne che semplice. Pallavolo Grosseto che è penultima con 4 punti ma è reduce da una grande vittoria contro la quarta in classifica nel turno scorso.

"La vittoria scorsa ha portato sicurezza ed entusiasmo – ha detto alla vigilia coach Rossano Rossi –. Non sarà una partita facile, sarà una sfida trappola. Pomezia ha 0 punti, non ha mosso la classifica. Ma ha cambiato allenatore di recente, e contro di noi avranno tre giocatrici nuove. Una squadra che per metà sarà quindi rivoluzionata. Dobbiamo metterci subito sotto dal primo pallone. Tecnicamente non sappiamo come scenderanno in campo. La settimana è passata bene, abbiamo ottenuto la prima vittoria e l’ambiente è galvanizzato. Non faremo pretattica, daremo il massimo sulla nostra parte di campo. Dobbiamo recuperare Martini, ancora è ferma, speriamo di averla con noi nel giro di qualche settimana. Torna Luschi dopo l’assenza di alcuni mesi, ci dà respiro nei centrali. Eravamo ridotti all’osso, e ci permetterà di far riposare le altre. E’ un gradito ritorno. Lei sarà pronta per le prossime settimane".

