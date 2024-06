Pallavolo. Invicta, U13 e U14 campioni regionali

"Se è un sogno non svegliateci". E’ questo lo slogan dopo l’intenso fine settimana di volley giovanile in casa Invicta. La società del presidente Andrea Galoppi infatti nel giro di 24 ore si è portata a casa due titoli regionali giovanili, vincendo sia il titolo regionale Under 14 maschile che quello regionale Under 13 maschile. Le due formazioni, entrambe allenate da Fabio Pantalei, hanno vinto le finali che si sono giocate domenica a Grosseto. Un double fra i più piccoli che va ad impreziosire una stagione già di per sé fantastica per l’Invictavolleyball, con le due medaglie d’oro regionali che vanno ad aggiungersi alla medaglia d’oro Under 17 e a quella d’argento Under 15 e alla partecipazione a due finali nazionali. Un palmares incredibile che conta anche 4 medaglie d’oro e una di bronzo (Under 19) nei campionati territoriali. Ciliegina sulla torta la promozione in serie C con tutti atleti Under 19 in rosa. Questa la rosa della formazione Under 14 che ha battuto 3-0 il Club Arezzo: Diego Moroni, Ernesto Bertelli, Diego Pantalei, Matteo Mario Talini, Mirko Stecca, Gioele Pettorali, Pier Paolo Mosconi, Martin Milani, Lorenzo Giallini, Andrea Camilli, Alessio Rossi, Edoardo Bauso, Emanuele Sacchini. Poi è arrivata la doppietta col successo anche dell’Under 13 che ha battuto Scarperia in finale 2-1, merito degli atleti classe 2011/12. Un gruppo eccezionale che si è distinto per tutto l’anno, vincendo prima il campionato territoriale e ora la finale regionale. Questa la rosa grossetana: Ernesto Bertelli, Francesco Giovannoni, Francesco Alessandri, Gliele Pettorali, Mirko Stecca, Lorenzo Carmelita, Alessio Rossi, Martin Milani, Lorenzo Dominici, Gabriele Parrini. Ora l’Under 13 di Pantalei parteciperà nel fine settimana al Trofeo Città di Treviso. La manifestazione, considerata come le finali nazionali di categoria, vedrà le 24 migliori squadre d’Italia contendersi il titolo di campione d’Italia.