Pallavolo. La ‘Pietro Larghi Volley’ ha scelto il nuovo presidente. Il nome Eugenio Macchia approvato da tutto il consiglio

La ‘Pietro Larghi Volley’ ha un nuovo presidente: Eugenio Macchia (nella foto). L’assemblea ha inoltre nominato, Flavio Benedetti, Carlo Bianciardi, Maria Della Sala, Fabiola Gargalini, Michele Lo Vetere, Agnese Lemmi, Fabio Morelli, Enrico Tortoli, Elena Tozzi e Marta Vannetti come dirigenti a supporto dell’attività ordinaria dell’associazione. Eugenio Macchia all’unanimità è stato nominato presidente dell’associazione. Su proposta del nuovo presidente e con l’approvazione di tutto il consiglio direttivo sono stati nominati Sergio Poli vicepresidente, Marzia Salvadori segretario generale e tesoriere, Roberto Pianigiani direttore sportivo. Numerose altre cariche, afferenti la gestione dei vari settori dell’associazione sono state assegnate ai consiglieri e dirigenti, impegnandoli nell’attività ordinaria. Al termine della riunione il nuovo presidente ha espresso la speranza che, proseguendo nel solco di quanto fatto negli ultimi anni, il nuovo organo direttivo possa continuare e sviluppare la gestione dell’associazione con quei principi di "familiarità" ed equilibrio che da sempre contraddistinguono la "Pietro Larghi". Eugenio Macchia ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte del vecchio direttivo e soprattutto ha ringraziato il presidente Sergio Poli per i due mandati svolti e per il lavoro fatto. Seguiranno nei prossimi giorni le riunioni e i passaggi necessari a rendere tutto ciò operativo. Grande è la soddisfazione da parte di tutta la comunità della Pietro Larghi, società abituata a far parlare delle sue imprese sia sotto il profilo sportivo, ma anche sociale. Si preannuncia così una stagione nuova per questa storica associazione sportiva, non dimenticando naturalmente quanto è stato fatto negli anni passati.

Lodovico Andreucci