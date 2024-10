Pallavolo. L’Emma Villas corre verso il big match ‘Ossigeno’ è il nuovo lavoro di Bonami

Emma Villas prosegue la preparazione in vista del difficile match di Ravenna in programma martedì prossimo. In casa ‘biancoblù-nera’ si parla anche di musica; l’occasione è l’uscita del nuovo lavoro di Federico Bonami, ‘Ossigeno’. "Un pezzo che parla dell’importanza di rallentare in un mondo che va troppo veloce – ha detto il libero di Emma Villas in una lunga intervista al TGR –. Musica e sport sono due cose che vanno di pari passo, i risultati si ottengono se si lavora in gruppo. Chi riesce a mettere insieme le cose giuste crea una squadra forte, nello sport e nella musica". Bonami ha raccontato come si è sviluppata la sua passione per la chitarra e per il canto: "Di pari passo con il volley ho iniziato a suonare la chitarra, poi ho iniziato a studiare musica. È qualcosa che mi permette di lavorare sulla mia parte creativa. Sono cresciuto ascoltando Battisti, Dalla, Guccini, De Gregori, poi negli ultimi anni mi sono avvicinato più a uno stile spagnolo e il genere che faccio lo definirei indie, pop, flamenco". "Ho ancora molto da dare alla pallavolo – ha aggiunto Bonami – poi dopo non so se mi dedicherò soltanto alle canzoni. Magari resterò nello sport come mental coach, utilizzando proprio la musica". Infine un rapido accenno al ricordo migliore su un campo di volley: "La promozione a Potenza Picena".