Top Volley. Bartoli non si smentisce: super ritorno. Il giovane Cavallini sorprende tutti

Sono partiti i campionati minori di pallavolo, e con essi riparte anche il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che premia, e mette in evidenza i bomber delle squadre modenesi impegnati nei campionati nazionali di B maschile, B1 e B2 femminili, alla C e D Regionale: siamo all’edizione numero quattrodici dell’evento, che è gemellato, ed erede, del SuperBomber del sito della Villa d’Oro Pallavolo, che ormai si avvicina al quarto di secolo di vita. Come succede ormai da dopo il Covid, anche in questa stagione i tornei si avviano in date differenti, e quindi almeno fino a fine mese, quando partiranno i gironi di serie D femminile, la classifica è abbastanza parziale, e comunque in pesante evoluzione. Curiosamente la stagione è partita senza il detentore del Trofeo in campo, l’opposto della National Villa d’Oro Marcello Andreoli, all’estero per lavoro, ed in gara anche lui solo a fine mese: curiosità nella curiosità, tutti e cinque i primi classificati della passata stagione non sono tra i primi in classifica, come Emanuele Bertoli, e Francesco Venuta, oppure proprio non giocano con le modenesi, come Luca Bigarelli ed Erica Quaquarelli. In compenso tornano a vivacizzare le classifica tante vecchie conoscenze del volley nostrano, partendo dal sempre fortissimo Alessandro Bartoli, che dopo i fasti con Modena Est, ed un lungo peregrinare tra le squadre lombarde-emiliane, è tornato a far punti per la Spezzanese, e già alla prima di campionato è andato sopra quota venti, per la precisione 22, anche se non è riuscito a centrare quella che sarebbe stata la sesta vittoria di tappa.

A centrare il risultato è invece il giovanissimo Francesco Cavallini, schiacciatore toscano classe 2009, passato in estate dal Torretta Livorno, al MO.RE. Volley di serie D, che ha chiuso la prima gara a quota 23 punti: a quota 22, oltre al citato Bartoli, anche l’inossidabile Nicola Luppi della Stadium Mirandola di serie D, classe 1981, mentre la prima ragazza in classifica è la bella Martina Susio, schiacciatrice della Moma Anderlini e della Nazionale Giovanile, che completa il primo turno con 21 punti, gli stessi del ritrovato Giovanni Bellei, della national Villa d’Oro, mentre supera quota venti anche Niccolò Garello, che dopo aver assaggiato la panchina della A1, si è messo in mostra in serie B. Tanti i nomi nuovi gi in vetrina alla prima di campionato: al femminile, oltre a Silvia Giannini del Corlo, che proprio nuova non è, da segnalare il buon risultato di Elisa Sparvieri del Castelvetro, ma alla quarta quadra in quattro stagioni. Tra i maschi parecchi Under 16 alla ribalta, come Riccardo Soprani della Bper Vgm, e Lorenzo Maldini della MO.RE. Volley, rispettivamente classe 2008, e 2009.

Riccardo Cavazzoni