Il sogno Grottazzolina. La Yuasa premiata dal Coni: "Che impresa la promozione»

La Yuasa Battery nel Salone d’Onore del Coni l’edizione 2024 di ’Marche, una Regione da podio’ kermesse per premiare le eccellenze della nostra regione. A fare gli onori di casa il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Regione Francesco Acquaroli mentre a presentare la manifestazione il giornalista sambenedettese e storica voce di Sky Maurizio Compagnoni insieme all’attrice Melissa Di Matteo.

Sul podio i big dello sport marchigiano che sono stati capaci di imporsi nella ribalta nazionale e internazionale nell’ultima stagione ma anche imprenditori e personaggi del mondo della cultura tutti made in Marche.

In un simile parterre e lista di premiati non poteva di certo mancare o passare sotto traccia la straordinaria impresa compiuta dalla Yuasa Battery Grottazzolina per lilcampionato di Serie A2 dominato e vinto che ha spalancato le porte, per la prima volta nella storia, della Superlega. A rappresentare la Yuasa Battery a Roma erano presenti il presidente Rossano Romiti e il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne Fabio Paci. Al momento della premiazione l’adrenalina è salita ulteriormente perché un filmato ha fatto rivivere le immagini più belle della cavalcata dello scorso anno. A ricevere il premio il presidente Romiti direttamente dalle mani del presentatore Rai Beppe Convertini.

"Sono immagini che sono ancora oggi emozionanti – ha sottolineato Romiti - testimoniano che abbiamo fatto qualcosa di grande. Essere premiati per questo traguardo è entusiasmante e sottolinea come il lavoro fa parte del Dna dei marchigiani. Questa è la ricetta che ci ha portato al successo". Concetto ribadito dal presidente del Coni Marche Fabio Luna. "Voglio sottolineare – ha spiegato Luna nel suo intervento – che grandi metropoli italiane come ad esempio Torino e Napoli, solo per citarne due, non abbiano squadre di riferimento in questo campionato, dove invece c’è con pieno merito Grottazzolina con i suoi tremila abitanti".

Intanto continua la fase di avvicinamento al sfida di domenica con Padova con coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi che stanno lavorando sodo in palestra per sopperire al meglio alle assenze di Petkovic e Fedrizzi i cui infortuni saranno valutati con maggiore attenzione per definire con chiarezza i tempi di recupero.

E intanto c’è anche il fronte dello sport giocato e del lungo cammino del campionato della massima serie raggiunto proprio da Grottazzolina.

Cresce infatti l’attesa per il match previsto contro Padova con l’ingresso agevolato per Under 18 e tesserati maggiorenni delle società di pallavolo marchigiane per gustarsi insieme un altro grande match di Superlega al Pala Savelli.

