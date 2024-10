La rivoluzione Savino. Antiga, addio choc. Al suo posto Gaspari

Che il rischio fosse imminente l’avevamo anticipato nel giornale di ieri. È arrivata la conferma: Stéphane Antiga non è più l’allenatore della Savino Del Bene Scandicci. Al suo posto si insedia Marco Gaspari, ex Vero Volley Milano. Questo il comunicato della società che, al di là dei rituali convenevoli, annuncia: "Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra". Malgrado il fatto che il gioco non abbia finora brillato resta comunque clamoroso che questa decisione sia stata presa dopo due sole giornate di campionato, con la squadra a punteggio pieno e senza aver perso neppure un set.

Si "dice" – e il comunicato lo lascia in qualche modo intuire – che alla base di tutto vi sarebbe stata una presa di posizione di alcune giocatrici che avrebbero contestato una insoddisfacente gestione del gruppo che le avrebbe relegate alla panchina. Una avvisaglia in questo senso potrebbe essere stata quella di Francesca Villani il cui contratto fu risolto consensualmente pochi giorni prima dell’inizio del campionato. Va detto però che se fosse questo il vero (e il solo) problema che ha portato all’esonero di Antiga non sarà comunque di facile soluzione perché con la regola delle tre italiane che devono necessariamente giocare, con quattro schiacciatrici straniere nel roster (e quindi due di loro ogni volta in campo) e una come Ognjenovic (quasi sempre) prima scelta in regia, è inevitabile che qualche big (italiana o straniera) abbia difficoltà a trovar posto in squadra.

Franco Morabito