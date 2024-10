La Consar si lustra gli occhi: "La strada è quella giusta"

Solo note positive, per la Consar a Reggio Emilia: un 3-0 in trasferta che non ammette replica e dopo appena due giornate la pallavolo ravennate guarda tutti dall’alto in basso con 6 punti, assieme a Porto Viro mentre tutte le altre sono staccate di almeno 1 punto, come Siena, Acicastello e Cuneo. Tra i grandi protagonisti della sfida emiliana c’è sicuramente Tommaso Guzzo, top scorer del match con 18 punti. "Siamo molto felici di questa prestazione – dice lo schiacciatore 22enne – adesso il nostro obiettivo è quello di migliorare di settimana in settimana: devo dire che il lavoro fatto in palestra in questi giorni si è visto tutto. Siamo sulla strada giusta e con la testa giusta, la cosa che dobbiamo fare è continuare così e al tempo stesso progredire sempre giorno dopo giorno. Il piccolo passaggio a vuoto nel terzo set? Sono cose che possono capitare anche se dobbiamo cercare di ridurle il più possibile e in questi momenti restare concentrati e focalizzati sul nostro gioco".

Subire un parziale di 9-2 avanti di due set a 0 avrebbe potuto far mollare molte formazioni, invece la Consar ha tenuto duro: "È nei momenti difficili che si vede quando una squadra c’è: devo dire che ne siamo usciti in maniera perfetta e di questo si deve essere felici anche se, ovviamente, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorarci". Lo sguardo è puntato al posticipo di martedì prossimo al PalaDeAndrè con una delle favorite per la vittoria finale, Siena. "Adesso abbiamo un giorno e mezzo per staccare un attimo e riposarci, poi abbiamo una settimana intera di lavoro per arrivare a giocare in casa contro Siena, sicuramente una partita bellissima e molto interessante". Naturalmente grande soddisfazione per il tecnico Antonio Valentini: "Avevo chiesto ai ragazzi – dice – una crescita ulteriore rispetto alla prima partita e con questa prova abbiamo fatto un passo avanti. Venivamo da una settimana di lavoro buona. Avevo messo il focus sull’aggressività in battuta: abbiamo fatto 10 ace ed è stata una buona risposta. Non ci accontentiamo: c’è un percorso da fare, però mi è piaciuto come la squadra ha saputo gestire alcune situazioni, soprattutto nelle azioni lunghe di gioco. Bello affrontare Siena con 6 punti".

Ugo Bentivogli