Volley Serie C. Il derby va a Fucecchio. La Jolly vince in casa

Un altro fine settimana di volley di serie C è stato archiaviato. Vediamo com’è andata per le nostre squadre locali. Partiamo dal girone A con la gara Astra Chiusure Lampo – Montelupo Città della Ceramica finita 3-0. Parziali 25-13; 25-13; 25-23 (arbitro Nannicini). Seconda partita e seconda sconfitta per la Montelupo Città della Ceramica che a Bagno a Ripoli ha dovuto subire la superiorità delle locali dell’Astra che era all’esordio in campionato. Nel primo e nel secondo set il divario è stato netto (25-13; 25-13). A questo punto Niccolò Bardazzi, coach delle montelupine ha saputo motivare le sue allieve che nel terzo set hanno lottato fino in fondo, cedendo solo nella fasi finali per 25-23.

La Timenet ha invece osservato il suo turno di riposo. Il derby fra A.p. Certaldo e Pallavolo Fucecchio si è risolto a favore delle ospiti che si sono imposte con parziali netti: 17-25; 15-25; 14-25. Quindi Certaldo è incappato nella seconda sconfitta su due partite mentre le bianconere hanno saputo reagire alla sconfitta casalinga al tie break, forse immeritata, di sabato scorso.

In campo maschile, nel girone B, la Jolly Volley Fucecchio ha dimostrato il suo valore, peraltro già fatto intravedere alla prima di campionato, imponendosi in casa per 3-1 (25-20; 25-23; 22-25; 25-21) sull’Invicta Barbarossa di Grosseto. Il primo set è scorso facilmente mentre il secondo si è risolto solo nella fasi finali a favore dei bianconeri. Nel terzo set gli ospiti, spronati dal coach Ferrari hanno lottato fino ad imporsi per 22-25. Nel quarto set però Orsolini e Pascale, coaches dei bianconeri, hanno richiamato i loro allievi a non distrarsi e questi hanno risposto bene imponendosi per 25-21 e conquistando i tre punti che li hanno portati al secondo posto in classifica.