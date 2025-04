Pallavolo Massa Carrara domina Cortona Volley e punta alle semifinali

Massa Carrara

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhjimeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

CORTONA VOLLEY SPECIALMAC: Albanese, Augero, Berti, Bettoni, Brilli, Calosci, Cesarini, Cittadino, Di Balsamo, Magrini, Martini, Mogini, Piegai, Rosati. All. Pinzuti.

Arbitri: Scirè e Cardini.

Parziali: 25-12, 25-16, 25-18.

MASSA – Non si ferma più la Pallavolo Massa Carrara che sta facendo un percorso incredibile nella Pool Promozione del campionato maschile di Serie C. Il team del coach Luca Cei aveva iniziato all’ultimo posto il gironcino finale a 8 squadre e dopo 6 giornate è riuscito a risalire fino al quarto posto. Sabato scorso è arrivato il quinto successo in sei gare disputate. Una vittoria importante perché ha messo una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali da parte degli apuani. Al Palazzetto dello Sport di Massa in pratica non c’è stata storia con il Cortona Volley che è stato regolato in tre soli set e con parziali schiaccianti. All’appello adesso mancano soltanto due gare.

Questo sabato i massesi potrebbero già qualificarsi alla fase successiva con un turno d’anticipo se riusciranno ad imporsi in trasferta contro il Firenze Ovest Pallavolo. Ricordiamo che la prima classificata nella Pool Promozione promuoverà direttamente in serie B mentre le squadre che si saranno piazzate dal secondo al quinto posto parteciperanno a semifinale e finale che metterà in palio un ulteriore posto per la categoria superiore.

Classifica: 57 Lap Club Arezzo; 54 Remax Ideale – Torretta Livorno; 49 Kabel Volley Prato; 42 Pallavolo Massa Carrara; 41 Collevolley Asd; 38 Cortona Volley Specialmac; 36 Firenze Ovest Pallavolo Asd; 35 Grandi Turris Pisa.

Gianluca Bondielli