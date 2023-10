Pallavolo. Montesport indomita ha la meglio su Jesi

MONTESPORT

3

VOLLEY JESI

2

MONTESPORT: Casini 22, Bigliazzi, Maioli, Mazzini 12, Lazzeri 13, Para 1, Giubbolini 14, Mezzedimi 18, Castellani (L1). N.E. Eifelli, Mazzinghi, Magnolini. All. Becucci.

"PIERALISI" VOLLEY JESI: Peretti 8, Castellucci 4, Paolucci 14, Pomili 7, Miletti, 6 Moretto 24, Pepa 1, Miecchi 15, Quinteros, Cecconi (L1). N.E. Pellegrini, Ferrini, Girini (L2), Marcelli. All. Sabbatini.

Arbitri: Spitaletta e Fantoni di Pisa.

Parziali: 25-23; 25-23; 24-26; 19-25; 15-11

MONTESPERTOLI - Dopo due ore e mezza di gioco, la Montesport ha la meglio sullo Jesi, facendosi rimontare due set ma avendo nel tie-break una reazione da grande squadra. Avvio di partita equilibrato con le due squadre che cercano di forzare il servizio commettendo qualche errore di troppo (10-9). Jesi continua a forzare dai nove metri e allunga 15-17, ma le locali trascinate da Casini e Giubbolini passano 19-17. Finale da cardiopalma con Lazzeri che sigla il 22-21 con un gran muro punto poi Mezzedimi in pipe segna il 23-21 ed è ancora Lazzeri a chiudere 25-23 con un muro. Nel secondo parziale la Montesport cerca subito di partire forte (8-5, 13-11, 18-14). Sabbatini prova qualche cambio e Jesi torna sotto 19-18, poi nuovo allungo delle toscane 24-21 che contengono le ospiti fino al 25-23 finale. Nel terzo set ancora Montesport avanti (11-6, 18-14, 24-21) ma Jesi prima annulla tre match point e poi chiude 24-26. Nel quarto set le due squadre si rispondono colpo su colpo ma le marchigiane sbagliano poco (13-15) e fuggono 21-16 nonostante Becucci cerchi di strigliare le sue giocatrici e provi il cambio in regia con dentro Maioli per Para ma Jesi non regala niente e da 17-23 chiude 19-25. Al tie-break la Montesport torna in campo con determinazione e consapevolezza e coi colpi di Casini e Mazzini si porta avanti 6-4. Jesi cerca di non far scappare le padrone di casa ma queste sbagliano poco e allungano 11-8. Il pubblico spinge le sue ragazze che forzano al servizio impedendo a Jesi di contrattaccare. Lazzeri e poi Mezzedimi siglano i punti del 14-11 e Casini mette a terra la palla del 15-11.