Pallavolo Serie A2 Play-off finale gara 1. L’Emma Villas sbatte sull’immarcabile Nielsen. Grottazzolina esulta

GROTTAZZOLINA

3

EMMA VILLAS

0

GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 7, Mattei 10, Nielsen 24, Ferraguti, Mitkov, Romiti, Fedrizzi 10, Marchiani, Foresi, Marchisio, Cattaneo 3. Allenatore Ortenzi.

EMMA VILLAS: Copelli 5, Trillini 3, Nevot, Bonami, Tallone 17, Coser, Krauchuk 9, Milan 4, Gonzi, Acuti 1, Pierotti 4, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Merli, Jacobacci.

Parziali: 25-18, 25-20, 25-22.

GROTTAZZOLINA – Una Emma Villas bruttina cede in tre set a Grottazzolina. Il primo punto della finale va a Grottazzolina, giovedì a Siena la possibilità di pareggiare i conti e tornare in terra marchigiana per la bella. Servirà neutralizzare il danese Nielsen, praticamente immarcabile in gara 1. L’opposto ha firmato 24 punti, annullando ogni possibile contromossa dei biancoblù, tra i quali solo Tallone ha prodotto percentuali interessanti. Graziosi ripete la mossa del doppio libero, Bonami per la ricezione e Coser per la difesa, ma stavolta non paga gli stessi dividendi della gara contro Porto Viro. Il primo set vive sull’equilibrio fino alla fase centrale, quando un parziale di quattro punti, sigillato da un muro dell’ex Mattei, scalda il palazzo (18-14). Nielsen è una macchina da punti, il set va in archivio sul 25-18. Mattei e Nielsen, ancora loro, per il break di 8-2 che cambia completamente il secondo set: da 10-10 a 18-12, quindi anche 20-13 per un dominio a quel punto totale. Guizzo d’orgoglio sulla spinta di Tallone (22-18) ma il divario era talmente ampio che Grottazzolina non ha difficoltà a chiudere. Nel terzo c’è un tentativo di invertire la rotta, con Emma Villas avanti 8-4. L’errore di Copelli dimezza le distanze, poi un doppio ace di Nielsen vale il pareggio (11-11). Ancora il danese per il primo vantaggio Yuasa nella frazione (17-16) e poi con la bomba incredibile al servizio che vale il 20-17. Replica Tallone (20-19) ma è un fuoco di paglia, Grotta chiude sul 25-22.