Pallavolo Serie B. 4 Torri Volley, . Govoni nuovo team manager

Filippo Govoni è il nuovo team manager della 4 Torri Volley. Per l’ex palleggiatore classe 1991 (negli ultimi anni in forza a Geetit Pallavolo Bologna e Tmb Monselice come atleta) si tratta a tutti gli effetti di un ritorno a casa, nella società per la quale ha giocato diverse stagioni da protagonista. Stavolta però per Govoni si profila un compito diverso, ma ugualmente importante e impegnativo. Il club granata lo ha infatti scelto per ricoprire il ruolo di team manager, prendendo il posto di Antonio Felloni, che cambia incarico restando comunque a pieno regime in casa 4 Torri Volley. La società presieduta da Alberto Bova continua quindi a rinnovare e soprattutto rinforzare la propria struttura, affidandosi anche a vecchie conoscenze rimaste legate a doppio filo al club.