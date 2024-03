Pallavolo Serie C femminile e maschile. Ghizzani e Timenet ok nei derby. Jolly Fucecchio corsaro a Prato

Risultati che hanno rispettato i pronostici della vigilia quelli arrivati nell’ultimo weekend nelle partite che hanno visto come protagoniste le formazioni locali impegnate nei tornei di serie C maschile e femminile. Fra gli uomini, il Jolly Volley Fucecchio è andato ad imporsi per 1-3 a Prato sui locali del Vintage. Per la verità sono stati proprio i padroni di casa ad aver iniziato meglio il match, portando sorprendentemente a casa il primo set per 25-17. Un punteggio che dimostra come qualcosa effettivamente non abbia funzionato fra le linee bianconere. Ma dal secondo set la musica è cambiata e, sebbene contrastati vivacemente dai pratesi, i fucecchiesi hanno infilato tre sets vittoriosi con i punteggi di 22-25, 22-25 e 19-25. Successo che ha permesso quindi al Jolly di portarsi a 23 punti in classifica, purtroppo ancora lontano dalla zona play-off.

In campo femminile invece la Cip-Ghizzani Castelfiorentino ha facilmente fatto suo il derby casalingo con l’Asp Montelupo per 3-0, con parziali 25-16, 25-16 e 25-14, che dimostrano la superiorità delle castellane. Queste ultime sono ora prime con 37 punti con 3 lunghezze di vantaggio sulla seconda, Le Signe, sul cui campo la Cip-Ghizzani si recherà proprio sabato prossimo per il big match di giornata. Un incrocio che potrà dire molto sull’esito del campionato. Nello stesso girone B la Timenet Empoli si è aggiudicata l’altro derby di giornata, quello di Fucecchio, ma al termine di una partita molto combattuta, come tradizione. Le giallonere hanno avuto la meglio nel primo set per 25-20, con la partita che sembrava in discesa. Ma le bianconere non sono state di questo parere e sono ripartite con coraggio, facendo loro il secondo (17-25) e il terzo parziale (23-25), ribaltando la situazione e mettendo una seria ipoteca sull’esito finale. A questo punto, però, a reagire sono le ragazze di coach Dani, che prima hanno rimesso la situazione in parità imponendosi nel quarto set (25-22) e poi hanno dilagato nel tie break chiudendo con un eloquente 15-7, conquistando così 2 punti che consentono loro di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Francesco De Cesaris