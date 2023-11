Pallavolo Serie D. Cerretese, che impatto. Capolista da matricola

Cinque vittorie in altrettante giornate con un solo set perso. Questo lo strepitoso bilancio con cui la Pallavolo Cerretese si è presentata al ritorno in Serie D, dopo le due promozioni consecutive delle ultime stagioni. Una partenza sprint oltre le più rosee aspettative, dato che la società biancoverde si è approcciata a questa annata con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. "Per la verità l’esordio era stato molto complicato, a causa dell’infortunio al menisco di capitan Chiara Marradi nel primo set della gara inaugurale a Montelupo – esordisce il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –, ma, aldilà di un po’ di smarrimento iniziale che ci è costato l’unico set perso finora, la squadra ha poi continuato a macinare gioco e punti. Finora il calendario è stato abbastanza favorevole, avendo affrontato solo squadre che al momento occupano dal sesto posto in giù, ma l’autorevolezza con cui sono state affrontate e vinte tutte le partite lascia ben sperare per il resto della stagione".

Inoltre, tranne Martina Raho, a Parigi per studio fino a dicembre, tutte le ragazze hanno potuto dare il proprio contributo, andando anche tutte a segno. D’altra parte quella costruita dal diesse è una rosa ampia, con il doppio obiettivo di mantenere la categoria e di inserire in Prima Squadra il maggior numero di ragazze del settore giovanile. "C’è sicuramente soddisfazione per il fieno messo in cascina, ma la gioia più grande è vedere come si sta cementando sempre di più un gruppo rinnovato nel giugno scorso, composto per un terzo di ragazze nuove, un terzo di atlete che l’anno scorso hanno conquistato la promozione ed un terzo di ragazze che militano nella nostra Under 18 – conclude Berlincioni –. Siamo molto contenti dell’impegno che ci stanno mettendo le ragazze, del lavoro di coach Marco Angiolini e del suo secondo Giulia Lensi, oltre che di quello del preparatore Fabio Menichetti. Pensiamo a fare più punti possibili nel girone di andata e poi se la classifica dirà che possiamo lottare per i primi tre posti utili per i play-off, non ci tireremo certo indietro, ma sono altre le squadre che “devono” vincere il campionato".

Si.CI.