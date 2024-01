Pallavolo Serie D. Un 2023 da ricordare. Ora la Cerretese sogna

Quello che si è appena chiuso è un anno che molto difficilmente sarà dimenticato in casa Cerretese Pallavolo. Dopo la promozione dello scorso giugno, infatti, alla 10ª giornata della nuova stagione di Serie D le biancoverde sono addirittura prime da sole, con 9 vittorie e un solo ko. E pensare che le ragazze di coach Marco Angiolini e Giulia Lensi erano partite con il solo obiettivo di ottenere la salvezza, possibilmente senza troppi patemi, facendo crescere le tante ragazze del proprio settore giovanile inserite in prima squadra. La stagione, per la verità, non era iniziata sotto i migliori auspici: dopo pochi minuti della gara d’esordio capitan Chiara Marradi si è infatti subito infortunata al menisco. La squadra, però, ha saputo compattarsi, macinando una vittoria dopo l’altra. "Vista l’autorevolezza con cui le ragazze si sono imposte su tanti campi non ha più senso parlare di salvezza – ammette il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –. Proveremo a centrare i play-off". Con l’anno nuovo sono rientrate sia il capitano che Martina Raho, la quale ha terminato un’esperienza di studio in Francia.. "Siamo molto soddisfatti dell’impegno e della dedizione che ogni ragazza sta mostrando negli allenamenti e nelle partite: i risultati sono la conseguenza di un ambiente sereno e compatto e di uno staff tecnico che fa crescere la squadra settimana dopo settimana, senza dimenticare l’ottimo lavoro del preparatore atletico Fabio Menichetti – prosegue il ds biancoverde –. Tra l’altro anche le cinque giovani provenienti dal bellissimo quinto posto regionale Under 16 della scorsa stagione stanno dimostrando di poter dire la loro in questa categoria. Siamo orgogliosi delle scelte fatte nell’allestire la rosa perché le nuove arrivate si sono integrate benissimo, dando un contributo fondamentale". Il 2023 non è stato però solo rose e fiori. A gennaio infatti Aurora Boschi, una delle colonne del team, ha dovuto interrompere l’attività agonistica per un problema di natura genetica. "Dedichiamo soprattutto a lei i nostri successi – conclude Berlincioni –. Terminare a soli venti anni la possibilità di continuare a praticare lo sport che ami è sicuramente molto difficile da digerire".