Questa Sir è davvero un rullo compressore. Super- Perugia schianta Modena in tre set

SIR SUSA VIM PERUGIA 3 VALSA GROUP MODENA 0 (25-22, 27-25, 25-21)

PERUGIA: Ben Tara 10, Plotnytskyi 14, Ishikawa 13, Loser 7, Solé 5, Giannelli 5, Colaci (L1), Semeniuk, Herrera, Cianciotta. N.E. – Candellaro, Zoppellari, Russo, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MODENA: Buchegger 17, Sanguinetti 11, Daviskyba 11, Gutierrez 6, Mati 4, De Cecco 1, Federici (L1), Rinaldi, Anzani, Meijs. N.E. – Abulubaba, Stankovic, Massari, Gollini (L2). All. Alberto Giuliani.

Arbitri: Puecher (PD) e Luciani (AN).

PERUGIA – Il record stagionale di pubblico si registra a Santo Stefano, nel finale dell’anno non ci sono sorprese per la capolista che non manifesta alcuna sindrome da panettone e si disimpegna agevolmente. Continuano ad avere fame e ad abbuffarsi i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia che apparecchiano a Pian di Massiano e non saltano una portata. I block-devils fagocitano tre punti facili in Superlega maschile lascindo le briciole a una rivale storica. Ci ha provato la Valsa Group Modena a compensare una differenza tecnica che è apparsa imbarazzante. Un grande pubblico ha assistito ad una classicissima della massima categoria, capitata nel giorno in cui i botteghini fanno il pieno di spettatori. Addrittura 4.751 i presenti sugli spalti.

Primo set che comincia in favore dei padroni di casa che provano a più riprese la fuga con un Plotnytskyi in buona evidenza (14-11). Buchegger prova a reagire ma l’inerzia non accenna a cambiare (17-15). In contrattacco Perugia è micidiale e con Ishikawa allarga la forbice (22-17). A firmare il vantaggio è un muro di Plotnytskyi.

Dopo l’inversione dei campi sono gli emiliani a tenere il comando delle operazioni con Davyskiba che pesca due ace (8-10). Dall’altra parte della rete c’è un Giannelli strepitoso che gestisce alla perfezione i compagni (24-25). Dopo aver annullato due palle del possibile pareggio il capitano assesta l’ace del sorpasso e poi difende la palla che permette a Plotnytskyi di andare 2-0.

Nel terzo set i gialloblu vanno ancora avanti con Sanguinetti. A cambiare marcia è Giannelli che permette il sorpasso. Il finale arriva su errore modenese.

Alberto Aglietti