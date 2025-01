Rimonta Yuasa Battery. C’è Padova, poi Taranto. Adesso guai a fermarsi

Il passaggio dal 2024 al 2025 per la Yuasa Battery Grottazzolina non ha sostanzialmente cambiato il programma della squadra che ha continuato come sempre ad allenarsi in vista di un gennaio probabilmente quasi decisivo nella corsa alla salvezza in Superlega. In particolare la prima parte di questo mese presenta due sfide fondamentali, due autentici scontri diretti che avranno un peso specifico altissimo. Siamo già in clima gara in vista della gara di domenica a Padova alle ore 17 e poi la settimana successiva in casa contro Taranto. Attesa altissima in tutto l’ambiente con i tifosi già prontissimi a raggiungere Padova. Un autobus già completato, in corso di valutazione l’ipotesi di un secondo autobus per essere vicini a Vecchi e compagni anche in terra patavina. Intanto squadra sempre in campo ad allenarsi anche in chiusura ed apertura d’anno con una voglia e una determinazione in questa fase importantissima della stagione. Ritmo delle sedute molto alto per una squadra che ha iniziato come forse meglio era impossibile il girone di ritorno. Due vittorie pesanti e di prestigio prima a Monza e poi in casa contro Modena, prima della battaglia a Verona persa solo al tie-brak e con un Petkovic ai box per un problema alla schiena. Questa pausa natalizia è stata anche importante per andare a valutare le condizioni del serbo proprio in vista di questa doppia sfida. Sette punti portati a casa sui nove disponibili che hanno rimesso assolutamente in corsa la squadra di coach Massimiliano Ortenzi per la salvezza. Dopo tre risultati così importanti ora l’obiettivo è uno solo, spingere sull’acceleratore contro Padova e Taranto, due delle sfide di un mese di gennaio ad altissima intensità che molto potrà dire sull’esito di questa prima storica stagione in Superlega targata Yuasa Battery Grottazzolina. Lasciando da parte un attimo Padova e spingendosi all’impegno del 12 gennaio in casa contro Taranto (si comincia alle ore 19), la società ha già predisposto la prevendita dei biglietti (curcuito vivaticket) e a breve sarà organizzata l’apertura dei botteghini al PalaGrotta e al PalaSavelli per la sfida contro Taranto, per consentire a tutti coloro che vorranno essere presenti di acquistare il tagliando in prevendita ed evitare file il giorno della gara.