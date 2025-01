Scivolone inaspettato. Invicta, una brutta gara

Inaspettata sconfitta casalinga per l’Invicta contro i Lupi Pontedera. La squadra di Fabrizio Rolando, impegnata nella quindicesima giornata di serie B maschile, ha perso 3-1 al PalaMaroncelli contro il Gruppo Lupi Pontedera: prestazione sottotono per i grossetani messi al tappeto 25-16, 19-25, 19-25, 18-25. E dire che il primo set era stato vinto proprio dalla formazione grossetana che appareva in controllo dell’incontro.

Il primo set ha visto equilibrio in avvio con le formazioni a giocare punto a punto fino al 7 pari, fino ad un allungo importante targato Ielasi e De Matteis. Rossi poi timbra il 25-16. Nel secondo set l’Invicta inizia nel peggiore dei modi, facendosi sorprendere con gli ex Pantalei e Galabinov che hanno aumentato i giri del motore. L’Invicta non riesce a difendere. Sbaglia in difesa e non riesce a fare male in attacco. Così Pontedera conclude 25-19 pareggiando i conti.

Nel terzo set dopo il vantaggio iniziale degli ospiti l’Invicta recupera finché gli ospiti non si riportano avanti di tre punti. Galabinov fa male ai grossetani e Pontedera si porta sul 19-17; sul match point ospite Pellegrino conclude e Pontedera passa in avanti per due set a uno. Stesso copione nel quarto set con Pontedera avanti e con l’Invicta a rincorrere. Alessandrini viene murato e i grossetani si ritrovano sotto 16-13. Continuano gli errori in attacco dei biancorossi e Pontedera aumenta il suo vantaggio. Ospiti a cui invece entra ogni pallone e Invicta in difficoltà. Nel finale Ielasi viene murato e Pontedera si aggiudica set e incontro.

Grossetani che con questa sconfitta scivolano all’ottavo posto in classifica rimanendo a quota 23 punti, lontana 11 punti dalla capolista Santa Croce. Con questo ko si chiude il girone di andata e il campionato riprenderà domenica 2 febbraio, con l’Invicta impegnata in casa del Volley Lucca.