Serie A2 femminile. Cbf Balducci attesa da due sfide ravvicinate

Rush finale per la Cbf Balducci che si appresta a preparare le prossime due sfide ravvicinate che chiuderanno l’anno solare delle arancionere. Lunedì Fiesoli e compagne sono tornate al lavoro al Banca Macerata Forum con l’obiettivo immediato di riscattarsi dopo lo scivolone casalingo di sabato scorso nel match casalingo contro Offanengo, costato il secondo stop stagionale dopo 11 vittorie consecutive. Nel mirino ci sono la trasferta di Lecco, in programma sabato alle 17 e poi il big match in casa di martedì 26 (sempre alle 17) quando al Banca Macerata Forum arriverà la Omag Mt San Giovanni in Marignano. La Cbf Balducci è rimasta in vetta al girone B dell’A2 con 30 punti nonostante la pessima prestazione con Offanengo, ma quel ko ha permesso a Cremona di portarsi a un punto dalle maceratesi, poco più sotto c’è il Montecchio 28 mentre il quotato San Giovanni in Marignano, avversario nel match in programma nel giorno di Santo Stefano ha 26 punti. Le ragazze maceratesi devono riprendere la corsa e si alleneranno anche il giorno di Natale in vista della sfida contro San Giovanni. La squadra è attesa da un tour de force per provare a chiudere in maniera positiva il 2023 e a difendere la vetta quando mancano solamente cinque giornate alla fine della regular season della serie A2 Tigotà.