Serie B, C e D. Ama travolta in casa da Grosseto. Vigili sbranati dai Lupi

Nella giornata di volley, ecco arrivare il San Martino che non ti aspetti, nel bene e nel male. SERIE B. l’Ama San Martino perde in casa dall’Invicta Grosseto 0-3: dopo un 24-26, la squadra di Levoni cala in concentrazione e determinazione e perde gli altri due a 15 e 14. Toscana nefasta anche per i Vigili del Fuoco che perdono 3 a 0 (18, 17, 19) dai Lupi a Santa Croce sull’Arno. Ama seconda, Vigili dodicesimi.

SERIE B1. Bel successo casalingo della Tirabassi & Vezzali che s’impone alla Montesport Firenze per 3 a 1 (16-25 25-22 25-21 25-14) con una gara in crescendo. Non va invece per la Giusto Spirito Rubierese sul parquet di Ripalta Cremasca: le locali vincono 3 a 1 (25-17 25-10 18-25 25-15). Rubiera è sesta, Campagnola ottava.

SERIE B2. En plein: la Fos Cvr supera Cervia 3 a 0 (18, 18, 19) con 17 punti di Brunfranco; l’Arbor Interclays supera Soliera 3 a 1 (23-25 25-23 25-9 25-22) al termine di una bella partita che ha visto un’ottima Bigi a 15 punti come anche Fava. Colpo dell’Ama San Martino che coglie i suoi primi tre punti stagionali superando il Team 80 Gabicce 3 a 1 (25-23 20-25 25-23 25-11).

SERIE C. Tra i maschi, Stadium Mirandola-Mo.Re Volley 2-3 (22-25 25-22 16-25 25-18 12-15), Volley Mo-Ama San Martino 1-3 (25-19 25-27 17-25 20-25), Fabbrico-Bastiglia 3-2 (25-20 24-26 21-25 25-21 17-15). San Martino è seconda. Tra le ragazze, Rubierese-Saturno Guastalla 0-3 (19, 22, 24), Everton-Noceto 3-0 (21, 20, 22), Poliespanse Nutristar Correggio-Volley Modena 3-0 (16, 19, 21). Correggio capolista con 4 punti di vantaggio.

SERIE D. Tra i maschi, girone A: Busseto-Naytes Vaneton Interclays 3-2 (27-25 14-25 20-25 25-21 15-10), Baganzola-Scandiano 0-3 (14, 16, 23), Everton-Soragna 3-0 (17, 20, 19), Pieve Volley-Pallavolo Parma 3-0 (17, 19, 19).

Nel girone B, Fiorano-San Marco Matrix 3-2 (20-25 25-12 20-25 25-19 15-13), Niagara Ferrara-Bassa Reggiana Volley 0-3 (16, 15, 16).

Nel girone C: Mo.Re Volley-Savena 3-0 (17, 27, 20).

Tra le ragazze, girone A: Sangiopode-Vaneton Limpia Mentani 3-1 (25-18 25-16 23-25 25-18), Jovi-Volley Piacenza 1-3 (23-25 22-25 25-17 30-32), Sport Club Parma-L’Arena 0-3 (19, 23, 17). Nel girone B, Renusi Moglia Campagnola-Everton 3-0 (12, 19, 14), Fortlan Dibi Mentani-Soliera 0-3 (22, 20, 21), Castelnuovo Rangone-Virtus Casalgrande 3-2 (25-27 25-18 26-28 25-19 15-6), Anderlini Modena-Ama San Martino 2-3 (24-26 22-25 25-21 25-22 14-16).

Claudio Lavaggi