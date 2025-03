Serie B maschile. L’Invicta senza assilli

Trasferta a Firenze per l’Invicta di Fabrizio Rolando. Oggi alle 21, per la ventiquattresima giornata di serie B maschile, la squadra grossetana sarà sul campo del Firenze Volley alla ricerca della quinta vittoria di fila. Invicta in forma, ma oramai fuori dalla corsa playoff, e Firenze che invece è penultima ed ha necessità di punti. "I fiorentini stanno lottando per rimanere agganciati alla corsa salvezza – ha detto alla vigilia Rolando –. Sicuramente troveremo una formazione agguerrita. Siamo sereni perché non abbiamo più l’assillo della classifica, perché sono lontani sia i piani alti che la zona retrocessione. Dobbiamo trovare gli stimoli giusti. La vittoria contro Parma conferma che siamo in un buon periodo. Nel finale ho dato spazio a due ragazzi delle giovanili, per noi è gratificante vedere i giovani prendere confidenza con questi livelli. La serie C giocherà ad Arezzo e poi alcuni verranno a Firenze per darci una mano. L’alzatore Ferrari ha qualche dolore al ginocchio e ha bisogno di recuperare. Lui fa due categorie giovanili, più la C più la B. Avrà bisogno di scarico".

Sfida comunque da non sottovalutare, visto come la motivazione farà senza dubbio la differenza. "All’andata vincemmo 3-0 eppure arrivammo a quella partita dopo due sconfitte di fila – conclude Rolando –. Adesso la situazione è opposta, infatti arriviamo da quattro vittorie consecutive. L’importante è l’approccio".