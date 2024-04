Serie B maschile nazionale. Kabel si gioca la salvezza. La trasferta col Pontedera per accendere le speranze

Impegno esterno per la Kabel in serie B maschile nazionale. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 al palazzetto dello sport Matteoli (arbitri Vigato e Gambato) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria è il Pontedera. La vittoria al quinto set contro Livorno e la contemporanea vittoria di Foligno hanno di molto smorzato l’entusiasmo in casa Volley Prato. La finestra salvezza assomiglia sempre più ad un pertugio e Prato, se vuole provare a riaprire i giochi, deve adesso provare a vincerle tutte da qui alla fine. Dal canto sua Pontedera è reduce dalla sconfitta a Sesto Fiorentino e anche la classifica degli uomini di Nuti è diventata traballante. Insomma, i tre punti in palio servono ad entrambe le squadre. Prato per provare a tenere viva la speranza di mantenere la categoria, Pontedera per non rischiare una retrocessione clamorosa, considerato il valore tecnico della squadra pisana che può schierare giocatori di assoluta qualità come Lumini, Frosini e Lazzeroni. In contemporanea a Foligno altra gara ad altissima tensione tra i padroni di casa e la Sestese. Non sarà della gara Hoppo Mathurin fermato da un piccolo infortunio. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.