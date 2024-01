Serie B maschile. Novelli: "Volley Prato al lavoro. Ci aspetta la gara con Foligno»

Dieci punti, frutto di quattro vittorie e sette sconfitte, e un terzultimo posto a meno tre dalla quintultima che non può che preoccupare. Va in archivio un 2023 complessivamente positivo per il Volley Prato che, però, dopo la rivoluzione estiva, sta faticando nel torneo di serie B maschile e spera di trovare con il nuovo anno anche certezze e sicurezze perdute. Un lavoro che coach Mirko Novelli ha portato avanti anche in questa pausa di torneo. "Fisicamente stiamo bene – spiega il tecnico della Kabel –. Abbiamo sfruttato queste settimane di pausa per lavorare in palestra e ci siamo concentrati in particolare sui pesi. Nessuno dei ragazzi, ad oggi, ha problemi fisici e quindi dovremmo riprendere il torneo a pieno organico". Poi il punto sul campionato. "Abbiamo provato alcune soluzioni tattiche che ci rendano meno prevedibili e più equilibrati in campo – prosegue Novelli -. In questa prima parte di campionato abbiamo trovato qualche difficoltà di troppo a trovare il giusto equilibrio in campo e questo ci ha penalizzato. Oltre a questo, abbiamo lavorato molto sul servizio perché diventi un fattore positivo delle nostre azioni. Un fondamentale, per così dire, d’attacco e non una semplice rimessa in gioco, come invece lo è stato in troppe nostre prestazioni". Infine lo sguardo al prossimo match in Umbria. "Sarà un impegno complicato perché l’Italchimici Foligno è una buonissima squadra che ha nelle gare in casa il suo punto di forza".