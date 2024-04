Serie B maschile: Pontedera e Lupi per la salvezza. Arno Toscana Garden. Rincorsa al primato

Turno di rilievo, quello odierno, in B. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, ballano punti pesanti per il futuro delle squadre della nostra zona. L’Arno Toscana Garden dopo aver perso la finale di Coppa Italia a Campobasso e, poi, la vetta nel girone F, consegnandola suo malgrado al Tuscania, va in provincia di Roma (ore 18), sul lago di Bracciano, per affrontare l’Anguillara Sabazia, squadra in lotta per la salvezza. Questa (32 punti), oltre a sfuggire alla caccia del Foligno (30) prova a coinvolgere altre tre compagini a quota 34: Pontedera, Sestese e Santa Croce. E’ una lotta senza quartiere, tra squadre alla ricerca della certezza matematica, per ottenere la permanenza in B. Evitare il quint’ultimo posto è l’obiettivo di tutti. L’Arno, vincendo alle porte di Roma, verrebbe in aiuto a due consorelle del vicinato (Pontedera e "Lupi"), oltre a sé stesso. I castelfranchesi, secondi in classifica, non possono perdere di vista Tuscania, alle prese con il fanalino di coda Orte. Invece non sarà per niente agevole il compito dei Lupi, alle prese col Grosseto terzo in classifica. Si giocherà al PalaParenti (ore 17), con i biancorossi reduci dalla sconfitta di Camaiore, chiamati all’immediato riscatto contro i maremmani di Galabinov, uno tra i più temuti tra gli ospiti. C’è necessità di punti per riprendere la marcia interrottasi di recente in provincia di Lucca. Sempre oggi pomeriggio, al PalaMatteoli di Pontedera (ore 18 con ingresso gratuito), il Gruppo Lupi deve tassativamente ottenere i tre punti nel match con Prato, squadra che pare condannata alla retrocessione. Ne va dell’immediato futuro dei biancocelesti, franati in un girone di ritorno. Proseguendo su questa falsariga, Lusori e compagni verrebbero invischiati nella lotta per non retrocedere. Il Gruppo Lupi, pertanto, deve venirne fuori. A questo punto della stagione, dopo i risultati dell’ultimo turno, in cui si è alzata la media salvezza, i punti occorrono pure alle formazioni di Pontedera, Sesto Fiorentino e Santa Croce. Marco Lepri