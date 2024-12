Serie B2 donne: 20,30. Il Progresso ospita . Potenza Picena

Scontro salvezza per la Ecotermologic Progresso: alle 20.30, al PalaLirone di Castel Maggiore, le ragazze di Mazzotta affrontano la New System VTorresi Potenza Picena, terzultima con 4 punti da recuperare sulle padrone di casa.

La neo promossa Ecotermologic ha l’opportunità, vincendo, di staccare una rivale diretta per la permanenza in B2 femminile di volley, coronando una prima parte di stagione fin qui solida. Al contrario, le marchigiane arrivano per riaprire la corsa salvezza e ’riassorbire’ il Progresso.

Classifica: Zerosystem 23; De Mitri 22; Fos Cvr 20; Arbor 19; Hydroplants Soliera 18; Lardini Filottrano, Battistelli 14; Progresso 13; My Mech 12; Team 80, Massa Lombarda 11; New System 9; Ama 3; Vallefoglia 0.