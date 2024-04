Serie B2 femminile. "Consani» a Roma. E servono punti

In serie B2 femminile i punti in palio iniziano a pesare tantissimo per la Pallavolo Grosseto. Scontro da vincere a tutti i costi per la "Luca Consani" impegnata oggi alle 16 nella trasferta di Roma con le ragazze di coach Rossano Rossi impegnate, per la ventiduesima giornata di campionato, sul campo del Volley Friends Roma, in viale Giorgio De Chirico. Romane ultime in classifica con 18 punti, grossetane decime con 27 punti, ed ancora invischiate nella corsa salvezza. Sarà quindi una sfida importantissima per le due formazioni che dovranno andare a caccia di punti per ottenere un successo che potrebbe risollevare le rispettive classifiche.

La squadra grossetana si trova in una situazione delicata dopo alcuni passaggi a vuoto commessi nell’ultimo mese che hanno fatto scivolare le maremmane in acque poco sicure di classifica. Infatti ad oggi la graduatoria vede le ragazze di coach Rossano Rossi impegnate in trasferta contro il Volley Friends a Roma, per un incontro da vincere a tutti i costi contro un avversario che non regalerà niente. Attualmente la classifica le vede in decima posizione e quindi in zona salvezza, ma c’è solo un punto dal Vbc Viterbo che segue e un punto dall’Assitech Sant’Elia che precede le grossetane. Si prospetta una corsa a tre, quindi.

Le romane seppur giovani sono una formazione temibile che non ha niente da perdere, per la Pallavolo Grosseto è un’altra partita in cui i tre punti sono vitali per la permanenza in categoria.

Il programma della giornata: Pan Alfieri Cagliari-Futura Terracina 92, Diagnostic Group Ostia-Ondamedical San Gallo, Vbc Viterbo-Europea 92 Isernia, Us Garibaldi-Volleyrò Roma, Volley Friends Roma-Pallavolo Grosseto, Assitec Volleyball-La Smeralda, Roma 7 Volley-Audax Idrosistemi.