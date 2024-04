Serie B2 femminile. "Consani», finalmente. Tre set per rinascere

Vittoria scacciacrisi per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione di coach Rossano Rossi, impegnata nella ventunesima giornata di B2 femminile, ha ottenuto una netta vittoria casalinga 3-0 (25-17, 25-20, 25-20) contro l’Assitec Volleyball Frosinone.

Successo netto, vitale, vista la situazione di classifica delle grossetane, che interrompono il digiuno di sconfitte che durata da troppo tempo. La Pallavolo Grosseto ha giocato una pallavolo maiuscola, tenendo sempre in mano il pallino del gioco, giocando con determinazione ed operando una strategia ben precisa, ovvero quella di cercare di chiudere il prima possibile i punti.

Prima della sosta infatti le grossetane, forse un po’ stanche, avevano palesato difficoltà di rendimento negli scambi lunghi, finendo spesso per perdere punti e set.

"La partita è andata come volevamo – ha detto a fine incontro Rossano Rossi –. Dovevamo fare poche cose, ovvero contrattaccare. Non ne abbiamo con gli scambi lunghi e dobbiamo chiudere il prima possibile. Nelle ultime cinque partite avevamo raccolto solamente un punto. Era una sfida da dentro o fuori, lo sapevamo e non potevamo regalare niente. Sono arrivati tre punti ed una bella boccata d’ossigeno. Si è vista un’altra squadra rispetto alle ultime uscite. Non abbiamo tante sicurezze e ci siamo concentrati su poche cose. Siamo felici di questa vittoria, ho visto buono spirito di squadra. Si respirava una bella atmosfera".

La pausa pasquale è servita a Rossano Rossi per ricaricare le pile della propria formazione che nelle ultime settimane era apparsa un po’ troppo stanca, incapace di reggere i lunghi scambi. Adesso la classifica vede la formazione grossetana a quota 27 punti in decima posizione. Frosinone era appena sopra alle grossetane che adesso tallonano proprio le laziali ad un punto di distanza da Rossi e le sue ragazze.