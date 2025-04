Serie B2 femminile: Megabox sconfitta in casa dalla Lardini Filottrano

Serie B2. Nel femminile, la Megabox viene superata in casa per 3-0 dalla Lardini Filottrano (21-25, 14-25, 18-25). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Abbiamo faticato tantissimo in ricezione, e questo ci ha penalizzato. Ogni tanto c’è stato qualche guizzo, abbiamo alcune atlete che sono fisicamente interessanti per la categoria e quindi ci sono stati diversi scambi spettacolari, ma quando era ora di chiudere non ce la facevamo". Sconfitta anche la Battistelli Blu Volley per 3-0 dalla Zerosystem Modena, ma segnali di ripresa per le pesaresi.

Serie B. Nel maschile, la Battistelli Compressori Bottega ha vinto per 3-1 contro San Marino (25-19;25- 12; 25-27; 25-18). "E’ una vittoria di squadra – interviene Alice Bellazzecca, vice del tecnico Marco Romani –, perché ogni punto è stato fortemente voluto sia da chi è sceso in campo, che da chi sosteneva i compagni dalla panchina. Nei momenti di difficoltà la squadra si è fatta vedere – conclude Bellazzecca – i ragazzi si sono aiutati soprattuto quando gli ospiti, nel terzo set, hanno cercato di ostacolare il percorso, come già avvenuto in passato".

b. t.