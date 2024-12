Serie B2 femminile. Terza vittoria di fila per il "Giorgio Peri»

Terza vittoria di fila per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri nel torneo di B2 femminile. La decima giornata del campionato sorride alle grossetane, vincendo 3-0 in casa contro il Volleyrò Roma (25-21, 25-23, 25-13). Partita dominata dalle grossetane che hanno vinto uno scontro salvezza importante salendo così a quota 10 punti e essendo adesso quart’ultime. Nel giro di tre settimane si è ribaltata la classifica, con la formazione di Rossano Rossi che è passata dall’ultimo posto al quart’ultimo in poche settimane. Era importante per le biancorosse vincere questo confronto sia dal punto di vista mentale che per la classifica. La Pallavolo Grosseto ha finalmente trovato il sestetto base per giocare con più tranquillità e gestire al meglio anche le fasi più delicate della gara, cosa che sembrava impensabile fino a qualche settimana fa. Nel primo set, i due sestetti giocano punto a punto. Il Giorgio Peri non riesce a scrollarsi la giovane, ma talentuosa, formazione romana, che si deve arrendere nel finale di parziale per 25-21. La seconda frazione di gioco è molto più combattuta. La squadra ospite non ci sta e i due sestetti si ritrovano sul 22 pari. Poggetti e compagne riescono a conservare la lucidità necessaria per giocare al meglio i punti finali, vincendo per 25-23. La gara in pratica si chiude qui. Il terzo set è una passeggiata per le biancorosse che vincono per 25-13 in totale scioltezza. La gioia per la vittoria è stata mitigata dall’infortunio capitato alla centrale Federica Brizzi alla caviglia. La giocatrice grossetana nel recuperare un pallone a due punti dalla fine della gara si è fatta male e si temono tempi lunghi per il suo recupero. Rossi aveva preparato bene la partita, con la squadra cinica nei momenti cruciali dell’incontro. Il sestetto ha ritrovato serenità e i risultati arrivano.