Serie b2. Pallavolo Grosseto, due gravi infortuni. La società tessera Giulia Fatticcioni

Due infortuni seri hanno costretto la Pallavolo Grosseto a tornare sul mercato. Dopo lo stop di Federica Brizzi (che ne avrà ancora per 3 settimane), è arrivata anche la "sentenza" per Selentina Nanaj infortunatasi a Frascati il 22 dicembre: l’infortunio si è rilevato più grave del previsto e ne avrà almeno per 6-8 mesi. Per questo la società del presidente Tinacci si è subito messa alla ricerca di uno martello ed ha trovato l’accordo con la schiacciatrice Giulia Fatticcioni.

Classe 2005, 187 centrimetri di altezza, Fatticcioni ha fatto parte del Dream Volley Pisa, ricoprendo il ruolo di banda titolare disputando il Campionato di under 16 e 18, oltre a diverse presenze in serie C. Nella stagione 2021-2022, il passaggio a Montelupo, in under 18 e serie B2. Nell’anno 2022-2023, arriva in Puglia, a Cutrofiano, dove indossa la maglia titolare di opposto nel campionato di under 18 e B2. Approda poi al Fasano, dove si unisce al roster gialloblù nel ruolo di opposto disputando il campionato di serie B1. Nel 2024, arriva ad Alba, in B2, dove ricopre il ruolo di opposto titolare.

"Da questa nuova stagione – dice – mi aspetto di crescere sia come atleta che come persona. Spero di migliorare le mie abilità tecniche, ma anche di lavorare sulla mia condizione fisica per affrontare al meglio ogni partita. Inoltre, spero di vivere questa parte di stagione in cui il lavoro di squadra e la coesione con le mie compagne siano al centro di ogni allenamento e partita".