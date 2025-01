Giovanili. "Brandini», nella calza della Befana c’è la qualificazione al "Basso Tirreno»

Befana dolce per le ragazze della formazione Under 14 della Pallavolo Grosseto targata "Brandini" che si sono qualificate per la fase finale del campionato. La formazione femminile grossetana si è qualificata per i sedicesimi di finale del torneo del Basso Tirreno. Le prime classificate di ogni girone passano direttamente agli ottavi di finale. La classifica della federazione permette di qualificarsi fino alla ventiduesima posizione e questo permette alle grossetane di giocare i sedicesimi di finale e quindi di lottare per il titolo del Basso Tirreno. "La fortuna aiuta gli audaci – spiega la coach Elisabetta Alberti –. È sicuramente un obiettivo che ci eravamo prefissate e che pensavamo mancato. Ora torneremo in palestra e fisseremo il nuovo obiettivo da raggiungere. Le ragazze stanno bene e credo che questa sia la possibilità giusta per dimostrare davvero quanto stiano lavorando e crescendo".

Ultima settimana di allenamenti per le grossetane e poi trasferta a Casciana Terme, domenica alle 18 contro il Perignano per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. Per le Under 12 della Pallavolo Grosseto targate "Deep Chic" invece c’è stato il Torneo della Befana di Livorno: buon inizio del nuovo anno per la squadra grossetana che ha ottenuto il settimo posto nella manifestazione organizzata dal Torretta Volley a Livorno. Coach Rustighi ha fatto giocare tutte le atlete vincendo anche la prima partita in assoluto.