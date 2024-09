Serie B2. "Peri», debutto soft. Torneo per scaldarsi

Uscita in chiaro scuro per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri di serie B2 che a Viterbo ha partecipato ad un quadrangolare di avvicinamento al campionato.

Nel primo incontro, Modena e compagne hanno liquidato la giovane formazione del Volleyro’ per 2-0; nel secondo invece le grossetane allenate da Rossano Rossi sono state battute con lo stesso risultato dalla Torneria Of Occhiali San Feliciano.

Sicuramente i carichi di lavoro si sono fatti sentire e qualche acciacco di inizio stagione non ha giovato nella brillantezza di gioco. Ora le ragazze torneranno a lavorare in palestra per migliorare l’intesa per questa nuova formazione. Giovedì ancora un test match contro il Volley Cecina alle 20.30 al PalAzzurri di Grosseto. Venerdì invece la squadra si presenterà alla città con un evento in programma la mattina al Cemivet.

Un enorme lavoro è stato fatto durante l’estate dalla società per portare a Grosseto una squadra forte, equilibrata, tecnicamente all’altezza della sfida, ma soprattutto con la giusta grinta e determinazione, che da sempre contraddistinguono la Maremma. E proprio per dare risalto a queste qualità, la presentazione della squadra anche per quest’anno avrà una location d’eccezione. Sarà infatti l’Esercito ad accogliere le ragazze, presso il Cemivet, il Centro Militare Veterinario in via Castiglionese, dove venerdì alle 10.30 sarà presentata la prima squadra di serie B2 nazionale Giorgio Peri Pallavolo Grosseto e nell’occasione anche la squadra Under 16 Luca Consani che affronterà anche il campionato di serie D regionale.

Intanto la Pallavolo Grosseto è pronta al secondo Open Day gratuito. Oggi al palazzetto Azzurri d’Italia dalle 16.30 alle 18.30, oltre ai tecnici del settore giovanile S3, ci saranno anche le atlete della serie B2 nazionale che faranno provare lo sport. L’Open Day è diviso per età: dalle 16.30 alle 17.30 le nate tra il 2015 e il 2019 e dalle 17.30 alle 18.30 le nate tra il 2007 e il 2014.