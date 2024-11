Serie B2. "Peri» va a Frosinone. Molte le assenze

Ancora un turno sulla carta proibitivo per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri.

Oggi alle 17.30 la formazione femminile di B2 allenata da Rossano Rossi, per la settima giornata, fa visita all’Assitec Volleyball Frosinone, terza forza del torneo. Grossetane ultime in classifica con zero punti e una crisi di risultati davvero difficile. La formazione di Rossi avrà vita difficilissima in casa della squadra laziale.

Il girone è difficile e il calendario non ha dato una mano alle grossetane che anche in questa occasione scenderanno in campo in formazione rimaneggiata e contro un avversario di alta classifica. Sicuramente è un match impegnativo nella speranza uscire indenni da questo confronto.

"Ci aspetta la trasferta più impegnativa del girone contro un’avversaria che ha una rosa per salire di categoria. Questo è il terzo match del trittico impegnativo che ci ha dato il calendario – spiega Rossano Rossi –. Siamo ancora corti di rosa, l’infermeria è piena. Abbiamo varie acciaccate e dobbiamo stringere i denti con quello che abbiamo. Ci mancherà Brizzi, fuori da un mese per un’ernia cervicale; questo ci obbliga a gestire due soli centrali. Martini sta riprendendo, e poi siamo corti come rosa per la concomitanza della serie D. Ci mancheranno le under, che possoso salire solo per motivi eccezionali, dobbiamo farle riposare e non sovraccaricarle".

Pallavolo Grosseto che ha iniziato questo torneo tra mille difficoltà, problemi fisici, mercato in entrata forse sbagliato ed ora la classifica piange.

"L’umore della squadra è collaborativo – aggiunge il tecnico –. Ci manca di vedere i punti in classifica, e ci darebbe fiducia muovere la classifica. Frosinone ha una buona formazione. Anche l’anno scorso era forte, quest’anno lo è ancora di più. Dovremo stare attenti all’opposto ed al centrale. Sono forti in tutti i reparti, sono una squadra equilibrata".