Serie C. Blu Volley non molla la presa. Montebianco nella bagarre

Il Blu Volley Quarrata resta in corsa per i playoff, il Volley Aglianese tira un sospiro di sollievo, vittoria sofferta per il Delfino Pescia, sconfitte dolorose per Pieve a Nievole e Zona Mazzoni: questo il bilancio dell’ultimo turno di serie C. Nell’8a giornata di ritorno del girone B di C femminile, il Blu Volley, con una sola centrale a disposizione, si aggiudica il derby di Pieve a Nievole: 3-0 (21, 15, 25). Le mobiliere, al momento terze in graduatoria con 37 punti, sono costrette a vincere per superare Empoli (41) e classificarsi al secondo posto. Assenze pesanti anche per il Montebianco (terz’ultimo a 15), che ha rinunciato a Storni e Starnotti. Adesso dovrà fare più punti possibile con Calenzano, Fucecchio e Firenze Ovest per evitare i play-out. Tre punti d’oro per l’Aglianese, che s’impone 3-0 (16, 22, 21) al Punto Sport Poggio a Caiano salendo al quart’ultimo posto della classifica a 18, raggiungendo Firenze Ovest. L’obiettivo è la salvezza diretta. Nella nona del girone C di C donne, Pescia passa 3-2 in rimonta (17-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-11) a Cecina, ma dice addio ai playoff. Nell’ottava del girone B di C maschile, la Zona Mazzoni alza bandiera bianca (3-0, 20, 20, 23) davanti al Cus Pisa. Ultima casalinga per Andrea Lombardi, che lascerà l’attività.