Serie C femminile. Impresa della Pallavolo Follonica che supera la capolista Pescia

Grande vittoria contro la capolista per la Pallavolo Follonica. Nel nono turno di serie C femminile la formazione di Giuseppe D’Auge ferma la capolista (era a punteggio pieno) imponendo lo stop per 3-2 al Volley Delfino Pescia (17-25, 25-19, 16-25, 25-23, 20-18). Due punti pesantissimi per la formazione follonichese brava a vincere al quinto set una sfida infinita.

Le ragazze del golfo così infliggono la prima sconfitta della stagione alla squadra prima in classifica, che perde contemporaneamente anche i primi punti del campionato. I due sestetti non si sono risparmiati, ma gli applausi sono tutti per le follonichesi che giocano la più bella partita della stagione e finalmente sfatano il tabù del Palagolfo che per due volte le aveva viste sconfitte. Sicuramente l’arrivo della palleggiatrice Vittoria Cavallini ha dato sicurezza a tutta la squadra nonostante fosse ferma da tre anni e che si sia presentata in campo con soli due allenamenti sulle gambe. La tranquillità, l’esperienza e la sicurezza di Vittoria Cavallini hanno dato una bella mano a fare salire tutta la squadra. Il tie break è stato incredibile, con Follonica sotto 14-12 e ad un passo dal ko, ma nel finale le padrone di casa hanno tirato fuori le unghie per far valere le proprie qualità.