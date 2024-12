Fgl-Zuma, grande sorriso. Un successo importante

Fgl-Zuma Castelfranco

3

Bam Mondovì

1

FGL-ZUMA: Zuccarelli 18, Moschettini n.e., Colzi 14, Salinas 23, Tosi n.e., Vecerina n.e., Ferraro 3, Tesi (L) n.e., Fucka 15, Fava n.e., Lotti 8, Bisconti (L) pos 44% – prf 16%. Allenatore: Marco Bracci.

Muri punto 12, aces 4, battute sbagliate 12.

BAM MONDOVÌ: Fini, Lancini 8, Giubilato (L) pos 41% – prf 4%, Bosso 14, Viscioni 4, Marengo n.e., Catania 5, Deambrogio 1, Tresoldi 3, Berger 26, Schmit, Manig n.e.. Allenatore: Claudio Basso.

Muri punto 5, aces 3, battute sbagliate 5.

Arbitri: Fabio Sumeraro e Claudia Lanza. Al videocheck Francesco Elia Guacci.

Note: 25-14 in 23’ 25-21 in 28’, 21-25 in 30, 25-21 in 28’.

CASTELFRANCO - Primo successo a tutto tondo per la Fgl-Zuma che conquista 3 punti preziosi nello scontro salvezza contro la Bam Mondovì. Oltre alla vittoria la schiacciatrice Salinas si aggiudica il titolo di Mvp della partita. Non poteva esserci serata migliore per le ragazze di coach Bracci le quali, sostenute dal pubblico del PalaParenti, firmano un successo importante. La Fgl-Zuma scende in campo con la diagonale Ferraro-Zuccarelli, Salinas e Lotti schiacciatrici, Colzi e Fucka al centro, Bisconti libero. I primi due set giocati ad alto livello, con ricezione e attacco che funzionano bene e gestione della partita che si è rivelata ottimale. La reazione di orgoglio per la Bam si fa sentire nella terza frazione quando migliora le proprie percentuali e cresce anche in difesa e si aggiudica il set. La Fgl-Zuma, però, èbrava a non perdere lucidità e nel quarto e ultimo set chiude le ostilità festeggiando un risultato corale. Coach Bracci: Coach Marco Bracci: "Per noi era importante cercare di mettere il nostro muro più alto, Lotti e Fucka, per contenere il loro opposto, una ragazza molto alta che viene servita tanto. Siamo riusciti a contenerla bene. Abbiamo comunque giocato molto bene in fase di attacco, le ragazze hanno affrontato ogni azione con la massima intensità. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante per cercare di muovere la classifica e ci siamo riusciti". E adesso i punti della Fgl-Zuma diventano 7 che rilanciano le toscane nel loro obiettivo salvezza.

Stefania Ramerini