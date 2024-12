Monza avanti di un set. Poi si arrende a Perugia

Niente da fare per la Mint Vero Volley Monza nel big match di Superlega contro la Sir Susa Vim Perugia. All’Opiquad Arena, davanti a quasi 4.000 spettatori, la formazione del Consorzio dopo essersi illusa conquistando ai vantaggi il primo set è stata ribaltata dai campioni d’Italia. Nel rematch dell’ultima finale scudetto (vinta dagli umbri in quattro atti), coach Eccheli ha schierato dall’inizio l’attuale formazione tipo, con Ivan Zaytsev titolare e a segno 12 volte, una in meno di Arthur Szwarc. Dall’altra parte però i top scorer a quota 15 sono stati Ben Tara e l’ex Oleh Plotnytskyi.

MINT VERO VOLLEY MONZA-SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (27-25, 15-25, 17-25, 20-25) Andrea Gussoni