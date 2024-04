Serie C femminile. Le ragazze del Golfo fanno visita al Pescia

Trasferta a Pescia per la ventunesima giornata di serie C femminile della Pallavolo Follonica. La formazione allenata da Giuseppe d’Auge oggi alle 21 sfiderà fuori casa il Delfinopescia. La formazione follonichese ha disputato domenica scorsa la terzultima giornata di campionato con il Milù Pesca Livorno. La squadra livornese, in corsa sempre per i playoff, ha messo subito in difficoltà le follonichesi vincendo nettamente i primi due set e solo nel terzo la gara è stata più equilibrata. Ma la sconfitta netta per 3-0 è arrivata e stasera le ragazze di D’Auge dovranno rialzare la testa.

"In settimana abbiamo ripreso gli allenamenti – dice D’Auge –. Domenica scorsa abbiamo sempre avuto difficoltà a costruire il gioco. Non abbiamo fatto drammi, ci siamo già messi a lavorare. Delfinopescia è una buona squadra per concludere al meglio l’ultima parte della stagione".

Pescia è quarta con 34 punti, Follonica è settima con 24 lunghezze. Per la salvezza stasera però servirà fare punti a tutti i costi.

A livello giovanile intanto, bella vittoria quella dell’under 14 nella prima giornata della Coppa San Ranieri a Marina di Grosseto contro l’Invicta Volleyball nera. Partono subito bene le ragazze di mister D’Auge e vincono i primi due set in maniera netta per poi avere un calo nel terzo dove commettono diversi errori. Nel quarto set entrano in campo più concentrate e portano a casa la vittoria per 3-1 (7-25, 14-25, 25-19, 15-25).