Serie C: Livorno in vetta, Porcari resiste; Serie D: Pantera avanza nei play-off

In serie "C" si chiude senza sorprese il quint’ultimo turno di regular season. Un esito che favorisce il Livorno, primo della classe, che si avvicina, così, al traguardo, mantenendo un punto su Porcari. La notizia, in realtà, è che Pescia viene scavalcata in vetta dalle altre due avversarie; ma, considerando che era previsto per la squadra pistoiese il turno di riposo, la doppia vittoria delle altre non fa altro che ridisegnare la classifica con le stesse partite giocate per tutte. Il McDonald’s Porcari era atteso da un match tutt’altro che semplice, contro il Montebianco, quarto della classe, che ha, infatti, opposto strenua resistenza. Dopo i primi due set filati via abbastanza lisci, con un 25/13 e un 25/17 a favore delle padrone di casa, il Montebianco ha conquistato il terzo parziale 18/25, sfruttando un ottimo avvio. Il quarto set è, così, vissuto sui binari dell’equilibrio, con le porcaresi che sono riuscite ad essere maggiormente incisive nei frangenti decisivi, imponendosi 25/23 e salvando l’intera posta in palio. Un solo punto in meno del Montebianco anche per l’avversaria di Livorno, il Cascina, liquidato con un netto 0-3, che mette le labroniche in una condizione molto favorevole, visto che, classifica alla mano, questo era l’impegno più difficile di quest’ultimo mese di regular season. Mentre per Porcari manca ancora la sfida contro Pescia.

In serie "D" arriva un significativo successo per la Pantera che si sbarazza con un netto 3-0 di una delle principali avversarie per i play-off, vale a dire il Punto Sport, che aveva tre punti di distacco, ma anche una partita da recuperare. Quella della squadra di Capponi è stata una condotta di gara quasi impeccabile che ha permesso di tenere duro e colpire nei momenti principali di primo e terzo set, vinti a 22 e 23, con l’intermezzo di un secondo parziale dominato per 25/12. In classifica le panterine rafforzano, così, la terza posizione, guadagnando anche un punto contro le più immediate avversarie del Baccicampi, frenate da un’ottima Nottolini. La formazione bianconera targata IMG, infatti, ha costretto al tie-break una delle regine del campionato, impensierendole sin dai primi palloni. Il primo set, infatti, si chiude a favore delle padrone di casa solo con uno scatto finale che vale il 25/21. Nel secondo e terzo set, poi, un crescendo delle ragazze di Roni fa sognare i tifosi accorsi in terra fiorentina, coronando il buon momento con il sorpasso, grazie ad un 21/25 e un 20/25. Il quarto set, purtroppo, è uno spartiacque della partita, con le capannoresi che perdono la verve di inizio match e cedono 25/13, non riprendendosi nel quinto, perso 15/8. Le bianconere rimangono ottave, ma rosicchiano un punto al Giannini Giusto Porcari che non riesce a sovvertire il pronostico avverso della trasferta contro il Calenzano, secondo in classifica, che s’ impone 3-0 (25/17, 25/10, 25/9). Quasi due ore di battaglia per il Barga Green Way che cede alla più quotata Fenice Pistoia per 2-3, al termine di cinque set combattuti, chiusi con i seguenti parziali: 25/23, 22/25, 25/27, 25/23, 8/15. Cede, invece, per 0-3 (13/25, 19/25, 11/25) il System alla Savino Del Bene.

