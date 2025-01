Serie c maschile. Invicta, oggi vietato sbagliare. Col Tomei servono tre punti

Sfida da vincere a tutti i costi per l’Invicta di serie C. Oggi alle 18 i ragazzi di coach Enrico Ferrari, per la quindicesima giornata di serie C maschile, saranno impegnati sul campo del Tomei Livorno, fanalino di coda. Livornesi ultimi in classifica e grossetani penultimi. Per questo i punti in palio oggi pesano: il regolamento di questa stagione vede un cambiamento, ovvero le ultime cinque squadre della classifica si scontreranno contro le ultime dell’altro girone. La posizione di ogni squadra sarà determinata dal punteggio ottenuto alla fine della prima fase. Per questo è importante conquistare più punti possibili per avere un piazzamento migliore possibile all’inizio della seconda parte del campionato.

Livorno è una buona formazione con ottime individualità a dispetto di una posizione, che non rispecchia il loro vero valore. Tomei con due punti in classifica e grossetani con 9, con la terzultima a quota 15 e per cui se l’Invicta vincesse oggi potrebbe rifarsi sotto.

Per quanto riguarda l’under 19 maschile, vittoria esterna per 3-0 dell’Invicta sul campo del Tomei Livorno. La squadra di Rolando è partita un po’ deconcentrata e gli avversari ne hanno approfittato subito. Molti errori in battuta e in attacco. Poi la reazione e la sfida si è messa sui giusti binari.