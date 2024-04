Serie D. Bottegone vede i playoff. Buggiano cade al quinto

Bottegone fa la partita della vita; cadono, invece, Buggiano, Aglianese-2 e Pescia uomini, nell’ottavo turno di ritorno dei campionati di serie D, femminile e maschile. Nel girone B di D donne, il Progetto Volley Bottegone di coach Michele Barbiero si regala una serata da favola dominando 3-0 (20, 20, 17) la Cerretese: secondo posto in graduatoria con 53 punti, dietro a San Miniato 58 ma davanti a Prato 52. I playoff si avvicinano a grandi passi per il secondo anno consecutivo. "È stata la partita perfetta", asseriscono in coro i dirigenti Athos Querci e Luigi Speciale. Nello stesso raggruppamento, cade in casa l’AM Flora di Alessandra Pellegrini: 3-2 (23-25, 33-31, 19-25, 25-23, 16-14) per Porcari. Privi delle tre centrali Pieroni, Arabelli e Chiti, le borghigiane approcciano male, ma poi lottano sino alla fine. Sono settime in classifica con 28 punti. Nel girone C di D, partita iniziata male e finita peggio per l’Aglianese del duo Lazzarini-Donnini: vince Capannoli 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-22) ma Lazzarini non si arrende. "La situazione si fa complicata (penultima posizione a 20, nda), ma lotteremo fino all’ultimo". Penultima amara per Pescia, nel girone B di D uomini, battuto 3-1 (20-25, 25-14, 25-20, 25-18) da Migliarino. Pescia penultimo a 14.